Une poignée de gilets jaunes bloque le centre de tri postal à Fleurus

L'information nous a été communiquée via le bouton orange Alertez-nous. Quelques gilets jaunes bloquent actuellement le centre de tri postal à Fleurus. Sur les réseaux sociaux, on aperçoit une dizaine de manifestants bloquer l'entrée du site à l'aide de palettes et de blocs de béton. Selon plusieurs témoins il s'agit de manifestants appartenant au mouvement des gilets jaunes.

La porte-parole de Bpost nous a confirmé l'information. "Ils laissent entrer les camions mais ne les laissent pas sortir", nous indique-t-elle.

Plus d'informations à suivre