Une policière sur quatre harcelée par ses collègues: "On hésite encore trop souvent à dénoncer"

Au sein de la police fédérale, une femme sur quatre affirme avoir été victime de comportements inappropriés de la part de ses collègues au moins une fois au cours des six derniers mois. C'est ce qui ressort d'une enquête sur le bien-être au travail dont fait écho vendredi le quotidien Het Laatste Nieuws.



"Ce chiffre est nettement plus élevé qu'attendu", d'après Sarah Frederick, de la police fédérale. "Ces données ne correspondent pas au nombre de plaintes au services de prévention. Nos sommes choqués et prenons cela très au sérieux."





La moitié des sondés veut renoncer à son poste



Cette nouvelle enquête doit permettre de s'attaquer au problème, selon elle. "Malheureusement, cette question est encore un grand tabou et on hésite trop souvent à dénoncer les comportements abusifs."



L'enquête, à laquelle ont participé 4.846 policiers, révèle par ailleurs que la moitié des sondés souhaitent renoncer à leur poste au sein de la police.