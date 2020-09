Rentrée "corona" pour les étudiants ce lundi: "Je m'attendais à sortir, voir mes copines" (vidéo)

Cette semaine, les étudiants reprennent le chemin des campus. Coronavirus oblige, cette rentrée académique se déroule de façon très particulière. Voici ce qui change pour les étudiants et leurs professeurs.

Ce lundi marque la rentrée universitaire pour 210.000 étudiants en code jaune en fédération Wallonie-Bruxelles. Les établissements mettent en place des mesures sanitaires (sens de circulation, zones différenciées, un siège sur deux en amphi, et matériel de désinfection) pour assurer un maximum de cours en présentiel, même s’il est recommandé par la ministre de l’Enseignement supérieur, de n’accueillir que 75 % des élèves. La priorité est donnée pour le présentiel aux 1ères années et années diplômantes.

Au micro de C'est pas tous les jours dimanche, une étudiante nous livrait son sentiment quant à cette situation si particulière. Gladys essaie de trouver ses marques sur le campus de Louvain-la-Neuve. Elle entre en première année de lettres modernes.

Baptêmes reportés et fêtes écourtées

Lors de la journée d'accueil, c'est la découverte de la joie des auditoires mais avec distanciation physique et port du masque obligatoire. "Je m'attendais à sortir, voir mes copines mais bon ça va un peu être différent mais bon c'est pas trop grave", a-t-elle indiqué au micro de nos journalistes Amélie Schildt, Fanny Linon et Michael Harvie.

Pour pouvoir accueillir à nouveau des étudiants en nombre sur son campus, l'université a dû serrer la vis: les baptêmes estudiantins sont reportées à 2021 et quant aux salles d'animation qui accueillent d'habitude les fêtes les plus folles, elles sont soumises aux mêmes règles que l'Horeca: services à table et fermeture à une 1h du matin.

"Il y aura donc de la musique à partir de 21h à 70 décibels donc pour avoir un petit fond sonore comme dans les cafés. Pour l'instant, c'est ouvert seulement aux étudiants de l'Université Catholique de Louvain et il y aura évidemment des contrôles par le service de gardiennage de l'UCL", a précisé Théo Tuerlinckx, président de la Fédération wallonne des régionales de Louvain-la-Neuve.

Si le restaurant universitaire reprend du service, c'est, là encore, avec des règles sanitaires strictes. Il faut dire qu'ici, à Louvain-la-Neuve, 80 % des cours vont reprendre dans les auditoires dès demain. Seuls 20 % des apprentissages se feront à distance.

"On est très heureux de voir revenir les étudiants", a réagi Vincent Blonder, recteur de l'UCL. "Il y a un demi-quadrimestre pendant lequel ils ont essentiellement été à distance, on a organisé une série d'examens en présentiel mais le fait d'être en présence des uns des autres, c'est aussi un élément enthousiasmant".

L'université a tenu à limiter particulièrement les cours virtuels pour les nouveaux arrivants, histoire de les aider à s'intégrer au plus vite.