Une rue de la commune de Forest rendra hommage au survivant belge de la Shoah Henri Kichka

(Belga) Une rue de la commune bruxelloise de Forest va être rebaptisée en l'honneur d'Henri Kichka, un des derniers rescapés d'Auschwitz décédé en avril dernier, a décidé le conseil communal mardi soir. "Le choix a fait l'objet d'une unanimité, Henri Kichka ayant été durant de très longues années habitant de notre commune, il en est d'ailleurs un Citoyen d'honneur", a souligné le Bourgmestre Stéphane Roberti (Ecolo).

La voirie en question est située dans le futur quartier de Forest Village, indique un communiqué de presse du cabinet du bourgmestre. La démarche s'inscrit "dans une perspective de rendre hommage à des personnalités qui se sont illustrées dans la Résistance, dont Suzanne Spaak et Nelson Mandela". L'élu libéral Cédric Pierre-De Permentier est à l'initiative de la proposition qui vise à honorer la mémoire et l'action d'Henri Kichka. "Il a livré son témoignage à la jeunesse afin de perpétuer le travail de mémoire. Le parcours et la vie d'Henri Kichka font partie intégrante du patrimoine forestois et nous sommes nombreux à nous identifier dans son engagement", fait-il part dans le communiqué. Le bourgmestre salue encore un "homme d'ouverture, de dialogue et de sagesse, unanimement reconnu, à Forest comme partout en Belgique, pour son engagement en faveur de la jeunesse". La présidente du conseil communal, Fatima Abbach (PS-Spa), salue aussi un vote à l'unanimité. Elle note que le "vécu et le témoignage" du survivant "doivent rester vivaces". Dans cet esprit, l'inauguration de la future rue Kichka associera des jeunes des écoles de la commune de Forest, ainsi que des associations de la Mémoire, annonce le communiqué. (Belga)