Une rumeur sur les réseaux sociaux affirme que le Covid-19 serait moins létal que la grippe: faux d'après des scientifiques

De nombreuses publications partagées sur les réseaux sociaux affirment relayer des estimations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur le nombre de personnes infectées par le Covid-19. D'après celles-ci, le Covid-19 serait moins dangereux ou moins létal que la grippe.

C'est pourtant faux. Correctement établi, le "taux de létalité" du Covid est bien plus élevé que la grippe saisonnière, expliquent des scientifiques et l'OMS, interrogés par l'Agence France Presse (AFP). D'autres critères, comme la contagiosité ou les risques inflammatoires, montrent que le Covid est plus dangereux que la grippe.