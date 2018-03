Une semaine après le scandale sanitaire de viande, les employés de Veviba prennent la parole: "Nous voulons rétablir la vérité"

Les employés de l'abattoir Veviba, mis en cause dans le scandale sanitaire lié à la viande, ont rédigé un communiqué de presse afin de "rétablir la vérité" sur "leurs conditions de travail" et de "rassurer l'opinion publique sur la qualité" de leurs préparations.

Les employés travaillant dans l'abattoir Veviba, mis en cause dans le scandale sanitaire lié à la viande révélé récemment, prennent la parole pour défendre leur métier. Ils ont été convoqués cet après-midi par leur direction. Dans ce communiqué, ils affirment travailler correctement.

"Nous, l'ensemble du personnel de l'abattoir de Bastogne, souhaitons communiquer notre incompréhension face à la situation de ces derniers jours. Nous aimerions par la même occasion rétablir la vérité sur nos conditions de travail et réagir face aux propos mensongers qui ont été publiés dans la presse.



Pendant de nombreuses années, nous avons assuré les livraisons de nos viandes dans la grande distribution avec tout le respect et le professionnalisme dus à notre métier. Des contrôles réguliers d'organismes internes et externes nous ont toujours assuré une production rigoureuse aussi bien en matière de traçabilité que d'hygiène.



Étant nous mêmes consommateurs de nos propres produits, nous voudrions rassurer l'opinion publique quant à la qualité de nos préparations.



Nous restons unis et attendons de reprendre rapidement notre activité dont nous sommes si fiers.



Toute l'équipe de Bastogne."