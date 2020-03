Coronavirus: une société de La Louvière assure qu'elle peut fournir 3 MILLIONS DE MASQUES en 3 jours

Un manque de masques, moyen le plus simple et le plus courant à côté de l'isolement et des gestes hygiéniques de base (se laver les mains), est redouté en Belgique comme ailleurs en Europe et dans le monde suite à l'épidémie du coronavirus Covid-19. Une société de La Louvière, active dans la vente sur internet de produits pharmaceutiques, a assuré qu'elle pouvait livrer au gouvernement 3 millions de masques en 3 jours, à un prix inférieur à celui du marché, relaient nos confrères de la DH. Cette proposition a été faite hier au ministre Denis Ducarme en visite dans l'entreprise. Le patron de l'entreprise a prévenu que les prix montaient extrêmement vite: "Les prix des masques n'augmentent pas de jour en jour mais carrément d'heure en heure", a-t-il déclaré à la DH.

Quelles sont les consignes à suivre si on présente des symptômes et qu'on revient d'une région avec des cas déjà recensés ?

Les consignes sont les mêmes pour tout le monde. Une personne qui présente de symptômes grippaux en général : apparition brutale de température (à partir de 38 ), signes respiratoires, dyspnée (difficulté respiratoire) etc. qui revient d’une région à risque (nord de l’Italie, pays asiatiques, le département de l’Oise en France…) dans laquelle elle a séjourné dans les 14 jours. Dans ce cas-là, il faut prendre des précautions particulières: il faut téléphoner au médecin généraliste, surtout ne pas se rendre aux urgences parce que là on va entrer en contact avec un tas d’autres personnes, si jamais on est porteur du virus on va le diffuser. Donc téléphoner au médecin, lui expliquer la situation et le médecin soit ira à domicile, soit fera venir le patient à un moment où il n’y a personne dans sa salle d’attente.

Quels sont les groupes à risque ?

Les groupes à risque sont les personnes âgées et les personnes fragilisées (maladies chroniques).

Où trouver des explications sur le coronavirus ?

Il y a deux sites internet:

www.sciensano.be

www.info-coronavirus.be

Un numéro vert est également activé: 0800 14 689