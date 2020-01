Une souris découverte dans des épinards du Colruyt: le magasin retire ceux de la marque Boni

À la suite d'un incident survenu lundi, au cours duquel une cliente a trouvé une souris dans une boîte d'épinards surgelés, le groupe Colruyt a préventivement fait retirer de ses rayons tous les emballages produits à la même date que l'exemplaire fautif et son fournisseur a vérifié ses installations.



"Nous regrettons bien évidemment cet incident et comprenons l'émotion qu'il a pu susciter chez notre cliente. L'article lui a été remboursé et l'enseigne s'est excusée", explique mardi la chaîne de magasins qui note cependant qu'il n'y a pas de risque pour la santé publique. Le groupe indique également que toutes les procédures et précautions habituelles ont été appliquées. Contactée, l'Afsca a pour sa part lancé une enquête sur les installations du fournisseur et du distributeur. Quant à savoir si elle fera rappeler les produits déjà vendus, rien ne sera décidé avant la fin des examens.