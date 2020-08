Une Task Force devrait bientôt permettre d'atteindre les 70.000 tests par jour: c'est crucial d'y parvenir AVANT l'hiver

Pour combattre l'épidémie de coronavirus, une Task Force, un groupe de travail rassemblant décideurs politiques et experts, a été mis en place il y a plusieurs semaines.

Une réunion doit encore avoir lieu cet après-midi, mais quelques informations filtrent déjà.

Il faut dire qu'il y a urgence. Dans les prochaines semaines et les prochains mois, les petites maladies d'automne et d'hiver (rhume, toux, état grippal) vont apparaître. Et les demandes de test vont exploser. Au moment du pic de la grippe, le centre de crise s'attend à des demandes allant entre 50.000 et 70.000... par jour !

Or aujourd'hui, les hôpitaux et les laboratoires ont la capacité d'effectuer 30.000 tests par jour. La Task Force a donc mis au point une "plateforme fédérale bis", qui trouverait le moyen de faire grimper le nombre de tests à 70.000, notamment grâce à l'aide des laboratoires des universités du pays.

"La plateforme bis sera là pour assumer les débordements des labos cliniques ou remédier à des pannes", a expliqué une source interne de la Task Force au journal Le Soir.

Des universités appelées en renfort pourrait agir également via des screenings dans les maisons de repos, par exemple, ou lors d'un pic local.

Selon le cabinet du ministre Philippe De Backer, la plateforme doit être mise en place le plus rapidement possible, sans doute pour le mois d'octobre...

Enfin, il apparaît que 31 millions de masques chirurgicaux supplémentaires arriveront bientôt dans le port d'Anvers.