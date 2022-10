Une vraie guerre des marques fait rage dans nos supermarchés: "Les distributeurs sont obligés de mettre les produits blancs en avant"

Avec la crise énergétique, un phénomène qui ne vous aura peut-être pas échappé : les supermarchés multiplient les promotions en ce moment en mettant, souvent, leurs propres marques en avant. Plus étonnant encore: ils n'hésitent plus à les "comparer" ouvertement, aux grandes marques traditionnelles. Une vraie "guerre des produits".

Attirer les consommateurs à tout prix: des réductions en magasins jusqu’aux campagnes publicitaires. L'astuce des supermarchés, mettre en avant leur marque maison, jusqu’à se détourner sans complexe des produits de grandes marques habituels. La stratégie n’est pas nouvelle : mais elle est de plus en plus utilisée par les supermarchés. Leur argument : les produits distributeurs sont moins chers et meilleurs pour les consommateurs.

Pierre-Alexandre Billiet, économiste et expert de la grande distribution, détaille: "Cette tension a toujours existé entre les marques et les produits blancs. Aujourd'hui, les distributeurs sont obligés de mettre les produits blancs en avant pour attirer les consommateurs dans les magasins avec un coût d'achat souvent moindre sur les produits blancs."

Les marges pour les distributeurs sont moins importantes sur les produits blanc

Dans les rayons, la différence est notable. Par exemple, un paquet de pâtes premiers prix coûte 1,09 euro, soit 1,40 euro d’écart avec une marque connue. Même constat pour les produits laitiers. Résultat, pour nombre de consommateurs, plus d’articles dans leur panier et une addition moins élevée. La tendance se confirme. Les ventes des produits distributeurs ont augmenté de 5% pour le mois de septembre.

Alors stratégie payante ? Pas toujours. "C'est un point compliqué pour deux raisons. Premièrement, les marges pour les distributeurs sont moins importantes sur les produits blancs, et deuxièmement, la plupart des innovations 'produits', qui répondent à un nouveau besoin, émane la plupart du temps des grandes marques qui ont des centres de recherches au niveau international."

Et pourtant, les campagnes sont hostiles envers les grandes marques dans un contexte déjà tendu entre les supermarchés et les fournisseurs pour négocier les prix.