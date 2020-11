Unia enregistre une hausse de signalements des comportements discriminatoires

(Belga) L'institution publique indépendante qui lutte contre la discrimination et défend l'égalité des chances, Unia, a reçu au total 1.850 signalements au cours des premiers mois de la crise du coronavirus, rapporte-t-elle jeudi dans un communiqué. Il s'agit d'une hausse de 30% enregistrée entre le 1er février et le 19 août 2020.

Cette hausse est liée, selon Unia, aux mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de coronavirus. La crise a alimenté une méfiance mutuelle parmi la population, remarque l'organisation. "Nous constatons une forte tendance à culpabiliser ou à désigner des boucs émissaires", indique le directeur de l'institution, Patrick Charlier. Il ajoute: "Cette crise est inédite. Elle a fait ressortir le meilleur de certains d'entre nous. Mais la peur a aussi poussé certaines personnes à pointer du doigt et à se méfier de groupes de la population, comme les personnes d'origine asiatique, les jeunes, les personnes âgées, les personnes d'origine étrangère en général, sans raison évidente ou preuve tangible. Les gens aspirent à un fort désir de sécurité au dépens parfois de la solidarité entre les individus." Unia demande aux personnes et aux autorités de combattre toute forme de stigmatisation et de discrimination. "Nous demandons également à la police et aux services de sécurité privés d'utiliser les contrôles avec parcimonie et de manière uniforme et non discriminatoire afin de ne pas polariser davantage une société qui souffre déjà assez", conclut-elle. L'institution demande par ailleurs aux gouvernements de prendre des mesures "réellement nécessaires et proportionnées", sans impact négatif sur les groupes les plus vulnérables. (Belga)