Unliever rappelle certaines barquettes de Zwan Pâté de foie

Unilever rappelle un certain nombre de barquettes de Zwan Pâté de foie en raison d'une erreur d'emballage, à cause de laquelle des allergènes ne sont pas indiqués.



Les barquettes en question contiennent de la crème de foie tandis que l'emballage en carton autour indique qu'il s'agit de pâté de foie. Les allergènes lait et œuf, présents dans le produit, ne sont donc pas mentionnés sur l'emballage.

Seuls les lots avec le code EAN: 5410033212502 et la date d'expiration 06-2021 sont concernés. Ces produits ou les codes-barres doivent être renvoyés au plus tard le 30 novembre à l'adresse boulevard de l'humanité, 292, 1190 Bruxelles.