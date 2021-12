Ursula von der Leyen et Philippe Close participeront jeudi aux célébrations de Hanoucca

(Belga) La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, allumeront jeudi à 18h00 la cinquième bougie de la grande menorah, chandelier traditionnel juif, installé sur le rond-point Schuman à l'occasion de la fête de Hanoucca. La cérémonie, organisée par le Centre communautaire juif européen en partenariat avec l'Association juive européenne et la Ville de Bruxelles, sera suivie d'un concert du chanteur Alliel, candidat de The Voice France en 2018.

"L'engagement de la présidente de la Commission européenne souligne la détermination de son institution, telle qu'énoncée dans la nouvelle stratégie de lutte contre l'antisémitisme et du soutien de la vie juive, à se tenir aux côtés des juifs européens dans la lutte contre un antisémitisme renaissant", note mercredi le Centre communautaire juif européen dans un communiqué. Les enfants de Nelly Filipson, fondatrice de "Nos Pilifs" en 1971, entreprise de travail adapté et ASBL procurant des emplois utiles, rémunérateurs et valorisants pour 145 travailleurs en situation de handicap, recevront le prix "Share The Light Prize" pour "leur contribution exceptionnelle dans la création de cette institution qui vient en aide aux enfants handicapés". La fête juive de Hanoucca, se déroule cette année du 28 novembre au 6 décembre, et célèbre le miracle de la fiole d'huile à la suite de l'inauguration du Temple de Jérusalem qui aurait permis aux prêtres du Temple de faire brûler pendant huit jours une quantité d'huile à peine suffisante pour une journée. Aussi appelée "la fête des lumières", elle est symbolisée par la Hanoukkia, chandelier à neuf branches, sur lequel une bougie supplémentaire est allumée chaque soir de la fête. (Belga)