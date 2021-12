Utilisés par de nombreux Belges pendant les fêtes, les autotests sont-ils vraiment fiables?

L'autotest devrait être l'un des invités de cette soirée de réveillon pour prendre certaines précautions avant de voir d'autres personnes. À quel point ces autotests sont-ils fiables et utiles, surtout pour détecter le variant Omicron ?

Il a l'avantage d'être rapide et réalisable à domicile ou dans certaines pharmacies, de nombreux Belges ont recourt au test antigénique. Michelle profite de son passage à la pharmacie pour s'en procurer un au cas où. "On ne sait jamais que je ne me sente pas bien. Je vais l'acheter, comme ça je l'ai à la maison."

Il donne une première indication, même si le test antigénique n'est pas le plus fiable. "Si un jour, j'ai vraiment besoin de vérifier si je suis malade ou pas, je ferai plutôt un test PCR", confie une cliente de la pharmacie. D'autant plus qu'une information venue des Etats-Unis vient se mer le doute. Certains tests antigéniques seraient moins sensibles au variant Omicron qu'au variant précédent. C'est ce qu'affirment les autorités sanitaires américaines.

"Si c'est négatif, ce n'est pas une preuve formelle"

Qu'en est-il chez nous ? Les tests vendus dans nos pharmacies et en grande surface sont-ils moins efficaces face à Omicron ? "Les données européennes, au niveau des centres de contrôle des maladies à Stockholm, étaient rassurantes puisqu'il y a quelques jours encore, juste avant Noël, ils ont publié un papier disant qu'il n'y avait pas de signe pour l'instant que le test antigénique était touché par les modifications à la surface d'Omicron", assure Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus.

Les autorités américaines n'ont pas précisé quels tests antigéniques serait mis en cause. Il pourrait s'agir de tests qui ne sont pas homologués ni utilisés chez nous. En attendant d'en savoir plus, le mot d'ordre reste le même. "Si c'est négatif, ce n'est pas une preuve formelle qu'on n'est pas infecté. Si c'est positif, par contre, dans la grande majorité des cas, c'est réellement une infection que l'on fera confirmer par une PCR mais il est très rare qu'il y ait une discordance entre les deux."

L'utilisation des tests antigéniques reste recommandée avant une réunion de famille, par exemple. Les experts rappellent de les garder à température ambiante et de lire attentivement le mode d'emploi.