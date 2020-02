Le temps maussade vous donne envie d'un break au soleil? "Deux destinations proposent des semaines à moins de mille euros" (vidéo)

Quand on reste en Belgique durant les vacances, on a parfois l'impression que la terre entière part à l'étranger, sauf nous. Mais est-ce vrai? Les Belges qui partent en vacances au Carnaval sont-ils nombreux ? Selon la Sarah Saucin, porte-parole de Tui Belgique, les vacances dites "secondaires" (hors juillet et août, ndlr) prennent de plus en plus d'importance ces 5 dernières années. "C'est vrai que le mauvais temps donne envie de voyager, entame la porte-parole. On sent que les Belges ont besoin d'un break et qu'ils veulent le passer au soleil, donc les destinations qui ont le plus de succès en ce moment sont l'Espagne, l'Egypte et le Maroc".

L'Espagne reste la destination favorite des Belges, toutes périodes confondues. Quant à l'Egypte, elle est la grande gagnante de ces vacances: "Elle double son nombre de visiteurs par rapport à l'an dernier", ajoute la porte-parole de Tui. En 4e position, on retrouve la République dominicaine et en 5e position, la Tunisie.





Quel budget moyen pour des vacances au soleil ?

Pour des vacances en avion, le Belge qui part en vacances durant la période de Carnaval dépense en moyenne 1.150 euros. "C'est un budget qui est stable par rapport à l'an dernier, compare Sarah Saucin. Ce budget varie fortement en fonction des destinations et des formules choisies".

Les destinations les moins chères sont celles autour du bassin méditerranéen. "Avec notamment les côtes espagnoles, la Turquie et la Tunisie qui est la destination la moins chère pour ces vacances".

Les destinations les plus chères sont plus lointaines. "On est autour des 3.200 euros en moyenne et ce sont les Maldives qui remportent la palme", ajoute la porte-parole.





A Carnaval, il y a aussi le ski

Un Belge sur deux qui ira skier cette semaine le fera en France, dans les Alpes, selon Tui Belgique. Sont-ce des vacances bien plus chères que celles au soleil? "C'est difficilement comparable, répond la porte-parole de Tui. Les formules sont très différentes. En ce qui concerne les vacances au ski, on va être autour des 600 euros en moyenne, mais il faut y ajouter le trajet en voiture et les forfaits pour les pistes, etc., donc c'est difficile à comparer".





Le Maroc et la Gambie proposent des semaines à moins de mille euros

Dès la fin de l'été, quand les derniers rayons de soleil disparaissent, les Belges réservent déjà leurs vacances de Carnaval. "Ils le font de plus en plus tôt pour le ski", confirme Sarah Saucin. Mais qu'en est-il des retardataires? Est-il possible de trouver des vacances à un prix attractif en dernière minute? "Pour un bon rapport qualité/prix/soleil, tournez-vous vers l'Afrique: le Maroc et la Gambie proposent des semaines à moins de 1.000 euros et il reste des disponibilités", affirme Sarah Saucin. Des séjours qui peuvent aussi être plus courts: "3-4 jours, c'est possible", conclut la porte-parole.