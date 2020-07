Vacances à l'étranger: votre destination est-elle en zone, verte, orange ou rouge? La liste a été mise à jour

Les Affaires étrangères ont associé des codes couleur définis aux zones de voyage afin que les Belges allant en vacances (ou de retour de celles-ci) sachent quelles recommandations suivre. Cette liste est amenée à évoluer régulièrement. RTL INFO vous tient informés de l'évolution de la situation.

Pour informer les Belges qui se rendent à l'étranger ou en reviennent, le comité de concertation a déterminé trois codes couleur. Chaque code correspond à une situation épidémiologique précise et engendre des restrictions/recommandations adressées aux voyageurs. Ces codes viennent d'être associés à des pays, villes, régions, etc. et publiés sur le site des Affaires étrangères. Cette liste est susceptible d'être mise à jour régulièrement.

Les autorités recommandent donc aux voyageurs de bien se renseigner sur cette liste, sans oublier qu'il existe aussi les avis de voyage pays par pays pour savoir quelle mesure est d'application dans la destination choisie.





> ZONES ROUGES DANS LE SENS DES DÉPARTS

Sont considérées comme "Zones rouges" les villes, communes, arrondissements, régions ou pays reconfinés par le pays en question. Il n'est donc pas possible de s'y rendre. La Belgique émet une interdiction formelle de voyage dans ces lieux.

A l'heure où nous écrivons ces lignes (10 juillet 2020 à 17h25, ndlr), ces zones sont la Finlande, Malte, la Norvège. Plusieurs lieux sont aussi concernés au Portugal et en Espagne.

Au Portugal, il s'agit des zones suivantes: Amadora, Odivelas, Sintra (Queluz-Belas / Massamá-Monte Abraão / Agualva-Mira Sintra / Algueirão-Mem Martins / Rio de Mouro / Cacém-São Marcos), Loures (Camarate, Unhos, Apelação / Sacavém-Pior Velho), Lisboa (Santa-Clara).

En Espagne, il s'agit du district 'Comarca' (sic) (province de Lleida, Catalogne) et le district La Mariña (province de Lugo, Galice). Le terme "Comarca" voulant dire "comarque", à savoir arrondissement, les Affaires étrangères ont peut-être voulu écrire la comarque Del Segria, reconfinée le 4 juillet dernier.

Cette situation pose aussi la question des assurances: que faire si vous vous retrouvez dans une zone qui, subitement, devient rouge? Votre assurance vous couvre-t-elle? Lisez notre article complet à ce sujet.

> ZONES ROUGES DANS LE SENS DES RETOURS

Sont considérées comme "Zones rouges" les villes, communes, arrondissements, régions ou pays reconfinés par le pays en question. Si vous vous trouvez dans une ville qui, subitement, devient rouge, et que vous rentrez en Belgique, vous serez traités comme "high risk contacts", ce qui signifie que vous devrez obligatoirement vous soumettre à un dépistage et une quarantaine.

A l'heure où nous écrivons ces lignes (10 juillet 2020 à 17h25, ndlr), les zones de retour desquelles la quarantaine est obligatoire se situent au Portugal et en Espagne.

Au Portugal, il s'agit de Amadora, Odivelas, Sintra (Queluz-Belas / Massamá-Monte Abraão / Agualva-Mira Sintra / Algueirão-Mem Martins / Rio de Mouro / Cacém-São Marcos), Loures (Camarate, Unhos, Apelação / Sacavém-Pior Velho), Lisboa (Santa-Clara).

En Espagne, il s'agit du district 'Comarca' (sic) (province de Lleida, Catalogne) et le district La Mariña (province de Lugo, Galice). Le terme "Comarca" voulant dire "comarque", à savoir arrondissement, les Affaires étrangères ont peut-être oublié d'écrire le nom de la comarque en question, à savoir Del Segria, reconfinée le 4 juillet dernier.

> ZONES ORANGES DANS LE SENS DES DÉPARTS

Sont considérées comme "Zones orange" les villes, communes, arrondissements, régions ou pays pour lesquels un risque sanitaire élevé est constaté. Les voyages sont possibles sous réserve de quarantaine (c'est-à-dire que vous pourrez devoir vous soumettre à une quarantaine sur place dans certains quartiers ou si vous présentez de la fièvre par exemple, ndlr), un test ou d'autres conditions. D'où l'importance de consulter les informations détaillées, à savoir les avis de voyage pays par pays pour savoir quelle mesure est d'application dans la destination choisie.

A l'heure où nous écrivons ces lignes (10 juillet 2020 à 17h25, ndlr), les zones oranges sont: Chypre (test obligatoire), Danemark (test obligatoire pour le Groenland et les Îles Féroé), Royaume-Uni (quarantaine possible), Irlande (quarantaine possible), Islande (test obligatoire ou quarantaine).





> ZONES ORANGES DANS LE SENS DES RETOURS

Les Affaires étrangères n'ont pas encore spécifié quelles zones étaient classées orange dans le sens des arrivées. Si vous revenez d’une zone orange, une visite médicale est recommandée.



> ZONES VERTES DANS LE SENS DES DÉPARTS et des ARRIVÉES

Les "Zones vertes" sont celles qui ne présentent aucun danger particulier, au-delà du respect des mesures sanitaires de base. Vous pouvez y aller et venir sans problème. Voici la liste de ces pays: Allemagne, Autriche, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Lettonie, Croatie, Pays-Bas, Pologne, Suède, Suisse, Liechtenstein, Lituanie, Estonie, Bulgarie, République tchèque, Slovénie, Roumanie, Slovaquie, Grèce, Espagne (à l'exception des zones spécifiques en confinement, voir ci-dessus), Portugal (à l'exception des zones spécifiques en confinement voir ci-dessus).