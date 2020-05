VACANCES: après l'acompte, dois-je payer le solde de mon voyage même s'il y a un risque qu'il soit annulé?

Jeudi prochain, RTL INFO proposera une édition spéciale vacances après le 19h sur RTL-TVI. Cette émission répondra, avec l'aide de Test Achats, à une série de questions que vous vous posez dans cette période inédite d'épidémie de coronavirus remplie d'incertitudes quant à vos vacances de cet été. Dès aujourd'hui et jusqu'au jour de l'édition spéciale, RTL INFO et Test Achats abordent déjà plusieurs problèmes et leurs solutions.

Au début de cette année, j'ai réservé un voyage pour le mois de juin et j'ai versé un acompte. Le voyage n'a pas encore été annulé, mais je crains qu'il ne le soit. Selon le bon de commande, je dois payer le solde rapidement. Suis-je obligé de le faire ?

Tant qu'il y a une possibilité de pouvoir se rendre dans le pays de destination, le voyagiste n'annulera pas le voyage. Comme le voyage n'a pas été annulé, l'organisateur et le client doivent partir du principe qu'il se poursuivra. Cela signifie également qu'il faut payer le solde à temps.

Si le voyage est annulé après le dépôt du solde, le remboursement ne sera pas immédiat. Le client recevra un bon pour la somme du voyage. S'il veut un remboursement, il devra attendre jusqu'à 18 mois.

Avant de payer, il est préférable de contacter le voyagiste pour vérifier si le voyage sera annulé. Si aucune annulation n'est prévue, le client peut essayer de demander le solde ne peut pas être payé un peu plus tard. Si le voyagiste autorise un paiement ultérieur, il est utile de demander une confirmation écrite.