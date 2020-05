VACANCES: comment doit être le voucher donné en cas d'annulation du voyage?

Jeudi prochain, RTL INFO proposera une édition spéciale vacances après le 19h sur RTL-TVI. Cette émission répondra, avec l'aide de Test Achats, à une série de questions que vous vous posez dans cette période inédite d'épidémie de coronavirus remplie d'incertitudes quant à vos vacances de cet été. Dès aujourd'hui et jusqu'au jour de l'édition spéciale, RTL INFO et Test Achats abordent déjà plusieurs problèmes et leurs solutions.

La loi est très claire : quand le voyage est annulé par l’organisateur, le voyageur a droit à un remboursement.

Mais comme le secteur des voyages est particulièrement touché par la crise du coronavirus, le gouvernement a décidé que les voyages annulés pour cette raison ne devraient pas être remboursés. Vous devrez donc, dans un premier temps, accepter ce bon de valeur. Mais si vous ne l'avez pas utilisé au bout d'un an, vous devrez être remboursé. Dans ce cas, le tour opérateur dispose encore de 6 mois pour effectuer le remboursement. Il est donc possible que vous ne récupériez pas votre argent avant 18 mois.

Le bon de valeur doit répondre à certaines conditions :

• il doit porter sur la totalité du montant déjà payé

• il doit être délivré gratuitement

• il doit rester valable pendant au moins 1 an

• il doit mentionner clairement qu'il a été délivré dans le cadre de la crise de la Corona

Et si l'organisateur fait faillite entre-temps le bon d'achat doit être couvert par le Fonds de garantie Voyages ou par l''assurance couvrant "l'insolvabilité financière" de l'organisateur.