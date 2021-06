Les complexes touristiques et hôteliers, ainsi que les campings se préparent activement aux vacances d'été. Parfois, les premiers vacanciers arrivent déjà aujourd'hui.

Nos journalistes Michaël Menten et Benjamin Vankelst se sont rendus au camping de La Clusure, près de Rochefort.

Ils sont tombés sur Zarina. La matinée de cette agente d'entretien est consacrée à la préparation des caravanes. Tout doit être prêt à quelques heures des premières arrivées. "On doit faire tout le bungalow comme il faut pour que les gens qui arrivent se disent que tout est propre".

Cet été, 1.500 touristes débarquent dans les allées de ce camping de la province de Namur. Pour les accueillir, l'équipe est aux petits soins. Et chaque détail compte: "Nous sommes en train de préparer toutes les locations, tous les mobil-homes, de tondre les pelouses, couper les arbres, etc. pour préparer au mieux pour notre clientèle", indique Joost Oosting, directeur du camping.

"Oui, on voit vraiment beaucoup de gens qui s'apprêtent tant au niveau des infrastructures pour mettre vraiment leur site sur leur 31 que de nombreuses demandes qui nous parviennent également à la fédération pour des réservations", explique Christian Alard, directeur de la Fédération des campings wallons.

Nos journalistes tombent sur un groupe, déjà en vacances, dans la rivière ou encore en terrasse pour Patrick: "Le matin, on se lève. Pour manger, on va chercher notre pain, on mange, on va faire une promenade. L'après-midi, on se repose à la piscine ou on fait quelque chose comme du tennis, du ping-pong".

"On marche, on boit un verre à la cantine, on se repose. C'est ça les vacances", dit l'un de ses voisins, un petit chien dans les bras.

Le cochonnet à la main, une famille rencontrée par nos journalistes lance ainsi la saison de la pétanque.

Au total, 70 arrivées sont prévues rien qu'aujourd'hui.