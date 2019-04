Vacances de Pâques: quelles sont les destinations privilégiées des Belges?

Deux millions de passagers vont s'envoler vers des destinations ensoleillées durant ces vacances de Pâques. La Turquie et l'Afrique du Nord ont la cote, au détriment de l'Espagne.

India, 14 ans, prend l'avion ce vendredi matin pour la première fois en direction d'Antalya en Turquie. Son père est également impatient: "On est sûr de ce qu'on recherche. Le rapport qualité/prix est excellent pour la saison. On part quasiment pour la moitié du prix de juillet et d'août."

Au niveau des réservations, l'Espagne reste la destination favorite des Belges pour les vacances de Pâques, mais elle perd du terrain au profit de la Turquie et des pays du Nord de l'Afrique. Boudées pendant quelques années à cause de leurs situations géopolitiques parfois instables, ces régions recommencent à attirer les foules.

Sarah Saucin, porte-parole de TUI: "C'est vrai que les tensions géopolitiques dans certains pays arabes avaient regroupé les vacanciers vers le Sud de l'Europe. L'Espagne avait énormément de succès, mais l'Espagne a également énormément augmenté ses prix de saison et cet écart de prix atteint sa limitependant ses vacances de Pâques et pour cet été 2019 également."

Pour l'opérateur TUI, cette différence de prix peut se chiffrer en centaine d'euros et peut dépasser les 20%.

Autre tendance qui se confirme, le succès des city-trips, notamment à Barcelone, Rome ou Lisbonne. Ce vendredi est l'une des journées les plus chargées. 84.000 passagers transitent par l'aéroport de Bruxelles.