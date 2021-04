Vacances de Pâques: voici les activités autorisés et interdites

En ce début de vacances de Pâques, vous cherchez peut-être des idées d'activités à faire. Avec les différentes mesures sanitaires décidées ces dernières semaines, il est parfois difficile de savoir ce qui est encore ouvert. Tour d'horizon de ce qui reste autorisé pour les semaines à venir.

Si vous voulez faire du tourisme, cela reste possible. Seule condition: il faut rester en Belgique puisque les voyages touristiques à l'étranger restent pour l'heure interdits. Les mesures sanitaires vous permettent cependant de vous rendre partout en Belgique, sans limite de déplacement. Vous pouvez par exemple loger dans des gîtes, des villages de vacances, des parcs de bungalows ou encore des campings.

Si vous décidez de vous rendre à la Côte en train, il est obligatoire de respecter la "règle de la fenêtre". Autrement dit, les passagers de plus de 12 ans devront s'asseoir près des fenêtres dans les trains de la SNCB en direction de la côte.

Les vacances de Pâques peuvent également être l'occasion de faire des activités. Il est possible de se rendre dans des musées, des parcs animaliers et des plaines de jeux. Si vous avez envie d'un peu de lecture, les bibliothèques sont ouvertes. Vous pouvez aussi aller à la piscine. À l'extérieur, les activités sportives peuvent se faire à quatre personnes maximum.

Il est également tout à fait possible de faire du shopping. Si vous souhaitez aller dans des magasins considérés comme non-essentiels par le gouvernement, il faudra cependant prendre rendez-vous. À l'inverse, pour vous rendre dans les magasins d'alimentation, les jardineries ou encore des commerces de bricolage, pas besoin de prendre rendez-vous au préalable.

D'autres activités restent interdites en ces vacances de Pâques. Pas de parcs d'attractions, pas de cinémas, pas de casinos, pas de spectacles ni de concert, pas de centre de bien-être ou de fitness.

Enfin, vous pouvez revoir vos amis ou votre famille. On vous rappelle tout de même que vous n'avez droit qu'à un seul contact rapproché chez vous. À l'extérieur, vous pouvez vous rassembler à quatre mais le couvre-feu est toujours d'application. Il est à minuit en Wallonie et en Flandre et à 22h à Bruxelles.