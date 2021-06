Vacances en voiture: quelles sont les vérifications à faire avant de partir?

C'est cette semaine que débutent les congés scolaires. Et donc, dans les heures et les jours qui viennent, vous serez nombreux à partir en voiture sur les routes des vacances. Alors avant le grand départ, à quoi faut-il faire attention ?

Beaucoup ont fait le choix de partir en vacances en voiture, particulièrement avec la situation sanitaire actuelle. Mais avant de prendre la route, quelques vérifications s'imposent.

"Forcément, on vérifie le niveau d'huile, le lave-glace, la pression des pneus aussi, c'est très important", estime un automobiliste. "L'entretien des pneus et surtout les gilets jaunes dans le coffre", dit un autre. "Faire un grand entretien, faire la vidange, changer tous les filtres : à huile, etc.", dit un troisième.

Il faut en effet vérifier tous les niveaux : le liquide lave-glace, le liquide de refroidissement ainsi que l'huile moteur.

"Le niveau d'huile moteur, pour la lubrification moteur, évitez toute casse ou panne, quelle qu'elle soit sur le trajet des vacances. Le lave-glace pour la visibilité et le refroidissement moteur pour éviter les surchauffes et les pannes", explique Bernard Cocquibus, chef d'atelier.

Il est également important de vérifier l'usure de ses pneus ainsi que la pression. Il faut ensuite s'assurer du bon état des plaquettes et des disques de frein.

"Donc, on mesure l'épaisseur de la plaquette donc l'épaisseur de ce qui reste de freinage. On mesure aussi également l'épaisseur du disque qui pourrait créer des vibrations ou des bruits en cas d'usure prématurée", ajoute le chef d'atelier.

Autre élément très important lorsqu'on envisage un long trajet : la climatisation. "Ici on vérifie les pressions, donc voir s'il y a une perte, que le compresseur tourne bien, que l'air soit bien frais. L'entretien de la clim est important avant de partir en vacances : s'il manque du gaz, la climatisation ne va pas bien fonctionner et s'il y a trop de gaz, elle risque de se mettre en sécurité", ajoute enfin le spécialiste.

Dernier conseil : assurez-vous que les phares et les clignotants fonctionnent parfaitement. Idem pour les essuie-glaces. Vérifiez enfin qu'il n'y a pas de fissure ou de coups dans le pare-brise.