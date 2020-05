VACANCES: refus de visa à cause du coronavirus, le voyage peut-il être annulé sans frais?

(c) AFP

Jeudi prochain, RTL INFO proposera une édition spéciale vacances après le 19h sur RTL-TVI. Cette émission répondra, avec l'aide de Test Achats, à une série de questions que vous vous posez dans cette période inédite d'épidémie de coronavirus remplie d'incertitudes quant à vos vacances de cet été. Dès aujourd'hui et jusqu'au jour de l'édition spéciale, RTL INFO et Test Achats abordent déjà plusieurs problèmes et leurs solutions.

La décision d’accorder un visa revient au pays de destination. Un visa n’est, de fait, jamais garanti. Chaque État est totalement libre de l’accorder ou non et aucun recours n’est possible contre cette décision. Vous ne pouvez donc pas faire autrement qu’annuler votre voyage si vous avez réservé pour un pays qui vous refuse le visa.

Mais il n’est pas du tout certain que vous serez remboursé s’il s’agit d’un pays pour lequel le SPF Affaires étrangères n’a pas émis d’avis négatif. De plus, les voyages hors Europe sont interdits jusqu’à présent, et pourraient ne pas être autorisés avant quelques mois.

À notre connaissance, aucune assurance annulation ne couvre ce risque. Si vous avez organisé ce voyage vous-même, vous devez consulter les conditions d’annulation de chaque prestataire de service avec lequel vous avez conclu un contrat (compagnie aérienne, hôtel…) Et les contacter pour discuter de ce qui est possible.

Il s’agit d’un voyage organisé ? Sachez que l’organisateur n’est obligé par la loi que de vous donner des informations générales sur les passeports et visas requis. Il a l’obligation de vous signaler si un visa est obligatoire pour un certain pays, mais rien de plus. Par ailleurs, il n’est pas obligé d’annuler un voyage, sauf si le SPF Affaires étrangères a émis un avis négatif. Mais n’hésitez pas à contacter l’organisateur de votre voyage. Dans la pratique, l’un dans l’autre il est parfois possible d’arranger les choses.