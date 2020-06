VACANCES: si un voyage à forfait (vol+hôtel) est annulé, le voucher doit-il concerner l'ensemble?

(c) AFP

Jeudi prochain, RTL INFO proposera une édition spéciale vacances après le 19h sur RTL-TVI. Cette émission répondra, avec l'aide de Test Achats, à une série de questions que vous vous posez dans cette période inédite d'épidémie de coronavirus remplie d'incertitudes quant à vos vacances de cet été. Dès aujourd'hui et jusqu'au jour de l'édition spéciale, RTL INFO et Test Achats abordent déjà plusieurs problèmes et leurs solutions.

Mon voyage a été annulé à cause de la crise du coronavirus. Cependant, je ne reçois pas de bon pour l'ensemble du voyage : le vol a été exclu. Est-ce permis ?

Si vous avez réservé un voyage à forfait (par exemple, vol et hébergement) et que ce voyage est annulé en raison du coronavirus, vous n'avez pas droit à un remboursement immédiat, contrairement à ce qui serait normalement applicable. Vous devez vous contenter d'un bon de valeur. Cependant, selon l’arrêté ministériel à ce sujet, le bon doit inclure la totalité du montant du voyage. Le voyage ne peut pas être fractionné en plusieurs services ayant des règles de remboursement différentes. Refusez donc de vous lancer dans cette aventure. Par ailleurs, les frais de dossier doivent être également inclus dans le bon de valeur, la ministre l’a confirmé récemment ...