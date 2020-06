VACANCES: touristes européens interdits aux USA, l'annulation de voyage se fera-t-elle sans frais?

(c) AFP

Jeudi prochain, RTL INFO proposera une édition spéciale vacances après le 19h sur RTL-TVI. Cette émission répondra, avec l'aide de Test Achats, à une série de questions que vous vous posez dans cette période inédite d'épidémie de coronavirus remplie d'incertitudes quant à vos vacances de cet été. Dès aujourd'hui et jusqu'au jour de l'édition spéciale, RTL INFO et Test Achats abordent déjà plusieurs problèmes et leurs solutions.

Je devais partir en vacances aux États-Unis dans les prochains jours, mais le président américain a décidé de suspendre tous les voyages de citoyens venant de l’UE. Puis-je annuler mon voyage sans frais ?

La mesure prise par le président des États-Unis de ne plus autoriser les citoyens de l’UE à entrer dans le pays est une décision unilatérale qui aura des conséquences sur des centaines de projets de voyage. Il est clair que vous ne pourrez pas partir.

Mais récupérerez-vous pour autant votre argent ? La situation n’est heureusement pas désespérée. Les vols seront probablement et généralement annulés et dans ce cas, vous pourrez soit voir s’il est possible de postposer votre voyage, soit demander son remboursement.

Si vous avez organisé votre voyage vous-même, consultez les conditions d’annulation des différents prestataires de services avec lequel vous avez un contrat (compagnie aérienne, hôtel…) et contactez-les pour voir ce qu’il est possible de discuter.

En cas de voyage organisé, vous devez prendre contact avec votre tour-opérateur. Il y a alors annulation et on tombe dans le système de bon de valeur (voucher).