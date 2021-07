Les vacances idéales pour vous cet été, c'est en Espagne ou en Grèce. Les îles semblent notamment privilégiées par les Belges cet été. Ces dernières procurent un sentiment de sécurité face au Covid avec des frontières, en général, plus contrôlées.

Comme nous l'explique Céline Joiret, conseillère vente dans une agence de voyages de Namur, les Belges privilégient les vacances en Europe cet été. "Ça reste là où c'est le plus simple au niveau des formalités et les contraintes sont les moins élevées", argumente la professionnelle.

TUI a enregistré deux fois plus de réservations lors des deux derniers mois qu'entre novembre 2020 et avril 2021. Cette hausse est liée à l'amélioration de la situation sanitaire. TUI a constaté, depuis fin avril, une forte hausse des réservations de dernière minute, que ce soit en ligne ou en agence. En ce qui concerne les vacances en avion, l'Espagne et la Grèce occupent le haut du classement et représentent chacune 40% de tous les vols réservés.

Un sentiment de sécurité qui prime sur les îles

Selon TUI, cela s'explique par le fait que ces deux pays ont de nombreuses îles, qui ont été dans les premières à voir leur situation sanitaire s'améliorer. "Ces îles ont été ouvertes assez vite au public et il y a peut-être le sentiment de sécurité qui prime sur ses îles puisqu'on les atteint uniquement par avion ou bateau. Il y a peut-être le sentiment que les frontières des îles sont plus contrôlées", explique Sarah Saucin, porte-parole chez TUI. L'Italie, la Turquie et la Bulgarie terminent le top cinq des destinations prisées.

Pour les vacances en voiture, les Belges sont restés prudents en réservant principalement dans notre pays. Cependant, l'amélioration de la situation sanitaire française a engendré un bond des réservations dans l'Hexagone et a permis à la France de redevenir la destination numéro un des vacanciers qui voyageant en voiture. Cet été, 63 destinations seront accessibles depuis les aéroports belges. La capacité aérienne sera à 75% par rapport à une année normale.

Les règles sanitaires toujours d'application

Une fois sur place, les règles sanitaires restent de vigueur. Partout où il y a une concentration du public, le port du masque reste obligatoire. "Ça tourne très bien au niveau des hôtels où les buffets sont à nouveau mis en place. On essaye de garder le masque à la réception et dans les lieux communs mais les clients profitent quand même bien de leurs vacances", précise la conseillère de vente Céline Joiret.

Les restaurants sont tous ouverts en Espagne, en France, au Portugal, en Italie ou en Grèce. En France et en Italie, c'est 6 personnes par table contre 10 en Grèce. En Espagne ou au Portugal, cela varie d'une région à l'autre. A Lisbonne notamment où le variant Delta circule fortement, les restaurants ferment les week-ends et jours fériés dès 14h30. Enfin, si vous souhaitez aller danser, optez pour la France. C'est l'un des seuls pays d'Europe où les discothèques seront ouvertes presque partout cet été. Avant de se rendre dans une destination, il est conseillé de vérifier les règles qui sont d'application car celles-ci diffèrent selon les pays.