Certains parents pensent que les vaccins sont dangereux pour leurs enfants: ce pédiatre démonte les rumeurs les plus courantes (vidéo)

Le nombre de cas de rougeole est en augmentation en Belgique. La rougeole, c'est pourtant une maladie qu'on peut éviter facilement grâce à un simple vaccin. Aujourd'hui, de plus en plus de rumeurs circulent sur leur efficacité. C'est la raison pour laquelle le site vaccination-info.be a été entièrement remodelé. Une initiative de plusieurs associations et de l'ONE pour tordre le cou aux idées reçues.

La vaccination est un vaste débat et vous avez certainement déjà évoqué le sujet. Face à certains arguments des uns ou des autres, vous avez peut-être dû avouer votre ignorance. On va essayer d'y remédier.

Parmi les affirmations qui circulent : les vaccins seraient inutiles car des maladies ont disparu.

FAUX, selon des experts. Si elles ont fortement régressé voire disparu, "c'est essentiellement grâce à la vaccination, éclaire Michel Dechamps, pédiatre au centre hospitalier régional de Namur et à l'office de la naissance et de l'enfance. Cela veut dire qu'il faut continuer à vacciner le plus possible pour se prémunir contre ces maladies dangereuses voire mortelles".





Une autre croyance inquiète certains parents de jeunes enfants: les vaccins seraient dangereux pour les bébés.

FAUX, selon le pédiatre, mais il apporte ces précisions. "Les vaccins ne sont pas dangereux pour les bébés, mais ils peuvent présenter certains désagréments, comme un peu de fièvre, un malaise de quelques heures, mais cela n'est rien face au danger de maladies voire de décès que représentent ces maladies contagieuses", rappelle Michel Dechamps.

L’aluminium serait présenté comme un composant essentiel à l’efficacité du vaccin. Elément décrié, selon certains, il rendrait ce vaccin dangereux.

Ici la réponse est NUANCÉE: "Si on considèredes doses importantes d'aluminium cumulatives tout au long de l'existence, par l'alimentation par exemple ou d'autres apports, alors oui, l'aluminium présente certains risques, mais les quantités présentes dans les vaccins sont infinitésimales et ne représentent pas de risque sérieux pour la santé", affirmeMichel Dechamps.

Le vaccin contre la rougeole serait responsable de cas d’autisme.

FAUX, et cela suscite l’agacement de bon nombre de médecins.