La diminution globale des contaminations, des hospitalisations et des décès se confirme. Si cette baisse se poursuit à ce rythme, le nombre de contaminations pourrait redescendre à environ 500 d'ici la fin de l'année, a précisé Yves Van Laethem durant la conférence de presse du Centre de crise. Le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19 est également revu sur le vaccin, particulièrement attendu. Il a répondu à quelques interrogations quant aux conditions de celui-ci.

Les personnes vaccinées devront-elles respecter une quarantaine après avoir reçu la dose?

La réponse est 'Non'. "Elles n'auront pas de quarantaine car quand on va injecter un vaccin, on ne va pas injecter un virus vivant. On va injecter une particule de virus qui est incapable de nous infecter et donc par conséquent, on ne sera pas capable de transmettre un virus vivant", précise Yves Van Laethem.

Les personnes vaccinées peuvent elles transmettre le virus malgré tout?

"Concernant la transmission, c'est plus complexe car actuellement, nous sommes incapables de savoir si le fait d'avoir fait la maladie naturelle nous protège sur la possibilité d'être porteurs du virus. Nous n'avons pas cette information actuellement concernant l'impact du vaccin. Nous savons que le vaccin nous protège, dans un pourcentage qui semble élevé des cas mais il n'y a pas encore de donnée sur l'impact réel, sur le portage du virus par les personnes en question", indique Yves Van Laethem.

Avant de préciser: "Historiquement parlant, on sait que de nombreux vaccins protègent (à 60, 70, 80 et parfois jusque 100% pratiquement). Mais tous ces vaccins ne protègent pas forcément sur le portage du virus. Il ne stérilise pas l'individu donc il est fort possible que les personnes vaccinées ne pourront pas être considérées comme étant non contaminatrices si par exemple, elles ont été des contacts à haut risque de quelqu'un qui a fait la maladie. Seules des données complémentaires qui vont nous arriver dans les mois qui viennent permettront de trancher ce point-là".

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avait émis devant le Parlement européen l'espoir de premières vaccinations contre la covid-19 peut-être déjà fin décembre en Europe. La Belgique a déjà réservé 2,9 millions de doses du futur vaccin contre le coronavirus de la firme CureVac afin de l'acheter s'il reçoit toutes les autorisations nécessaires.



