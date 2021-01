Après une semaine de test, la Belgique a entamé ce mardi la campagne de vaccination à grande échelle contre le coronavirus. Environ 87.000 doses du vaccin Pfizer/BioNTech seront fournies chaque semaine. Dans une première phase qui doit normalement durer trois semaines, elles seront administrées au personnel et aux résidents les plus fragiles des maisons de repos et de soins, sur base volontaire.

À cette occasion, Charlotte Martin, spécialiste des vaccins au CHU Saint-Pierre à Bruxelles était sur le plateau du RTL INFO 19h. L'infectiologue a répondu aux questions de Luc Gilson.

Luc Gilson: les autorités belges veulent accélérer la campagne de vaccination. Cela signifie-t-il que l'on a démarré trop lentement? A-t-on été trop prudents ?

Charlotte Martin: Non, je pense que l'on a démarré avec les doses que l'on avait. Avec un programme et une logistique assez lourde et compliquée, de par les caractéristiques des vaccins (pour les doses Pfizer/BioNTech, congélation à-80°C, livraison dans certains hubs). C'est très compliqué donc il fallait commencer par quelques vaccinations pilotes. Et quand on voit que ça se passe bien, que Pfizer peut organiser des livraisons en plus grandes quantités, alors on peut mettre un petit coup d'accélérateur.

LG: aurait-il fallu que le personnel soignant soit prioritaire au même titre que les résidents des maisons de repos?

CM: Je pense que c'est difficile de faire un choix entre les résidents de maisons de repos, qui sont probablement les personnes les plus à risques et les plus fragilisées de notre pays, et le personnel soignant d'hôpitaux et de maisons de repos qui, a désormais tout le matériel pour bien se protéger. Bien entendu, on est beaucoup exposés, on est en première ligne mais on a aussi du bon matériel pour se protéger. Et ça, il faut aussi le prendre en compte. Faire la balance entre les deux est compliqué. C'est un exercice de jonglage difficile. Il n'est, pour l'instant, pas si mal géré en Belgique.

LG: L'une des idées avancée ces derniers jours est de se contenter d'une dose par personne au lieu de 2 pour pouvoir vacciner plus de monde et plus vite. Est-ce faisable? Ou est-ce risqué?

CM: Ça comporte un certain risque. Je peux comprendre le concept de se dire que puisque l'on a des doses limitées, on va toutes les utiliser pour faire les premières doses chez toute une série de personnes, et ainsi avoir une protection partielle. Mais je pense que dans le contexte actuel, avec une population générale et des personnes à risques qui sont en demande d'information et le monde médical qui a du mal à suivre au niveau de la communication, ce n'est pas le moment de se dire 'Essayons une dose au lieu de deux. Comme ça, on va plus vite et on vaccine plus de personnes'. Je pense qu'il vaut mieux rester dans les rails. Ces rails, ce sont les études cliniques faites de façon fiable. Alors basons-nous sur le schéma utilisé pendant ces études qui sont deux doses.