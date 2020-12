Vaccin: la Belgique reçoit ses premières doses ce samedi

Étape importante dans la campagne de vaccination contre le coronavirus chez nous en Belgique. Les 10.000 premières doses du vaccin de Pfizer BioNtech sont livrées aujourd'hui en Belgique. De quoi vacciner 5.000 personnes, puisqu'il faut deux injections. Les conteneurs vont démarrer de Puurs, en province d'Anvers.

Quelles sont les étapes suivantes? Les 10.000 doses conditionnées dans deux conteneurs et gardées à -70C° sont réceptionnées par l'hôpital UZ de Leuven, équipée pour le stockage. Pour le transport, c'est de la glace carbonique, du CO2 solide, qui maintient la température souhaitée. A l'UZ Leuven aujourd'hui, mais aussi prochainement (en janvier) dans les 41 hôpitaux du pays qui serviront de plateformes de distribution où il y aura des congélateurs à ultra basses températures. Coût de cette machine: 15.000 euros la pièce.

Un flacon vaut 5 doses

Pour décongeler, il suffira de transférer le flacon du congélateur vers un réfrigérateur (entre 2 et 8 degrés) et d'attendre 3 heures. Ce ne sont pas les hôpitaux qui s'occupent de reconstituer le vaccin, ce sont les médecins et le personnel infirmier dans les maisons de repos. L'opération consiste à diluer le contenu du flacon qui contient 5 doses avec 1,8 millilitre de sérum physiologique et à ensuite remplir 5 seringues.

Pour rappel, le premier test grandeur nature, de cette vaccination, c'est lundi dans trois maisons de repos à Mons (Hainaut), Woluwe-Saint-Pierre (Bruxelles) et Puurs en Flandre.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE : voici la situation sanitaire ce 26 décembre ?