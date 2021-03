Vous avez plus de 65 ans mais pas encore de convocation pour être vacciné ? "Pas de panique"

Il faut parfois s'armer de patience pour obtenir un créneau de vaccination. C'est le cas à Bruxelles, mais aussi en Wallonie. Le centre d'appel de l'AVIQ, l'agence wallonne pour une vie de qualité, est débordé.

Le centre d'appel wallon de l'AVIQ est débordé d'appels liés à la vaccination. C'est compliqué d'avoir quelqu'un au bout du fil, et vous êtes nombreux à nous envoyer des messages et questions via notre bouton orange Alertez-nous quant à la vaccination des plus de 65 ans. Celle-ci par exemple: "Je fais partie de cette catégorie mais je n'ai pas encore reçu ma convocation, pourquoi ?"

'Patience', répond Lara Kotlar, porte-parole de l'agence wallonne pour une vie de qualité: "Tout le monde sera invité, pas de panique. Mais on commence par inviter les personnes les plus âgées, les plus de 100 ans, les plus de 95 ans. On va vraiment de façon dégressive arriver à la population la moins âgée finalement. Et puis on passera en phase 2, c’est-à-dire le reste de la population. Donc pas de panique si on n’a pas sa convocation aujourd’hui, on va les recevoir progressivement. Ce sera aussi en fonction des places disponibles dans les centres de vaccination et des doses de vaccin disponibles bien sûr."

Le centre d'appel compte 55 personnes, les effectifs seront renforcés à partir de lundi. Ce service sert de contact pour changer de date ou de lieu de vaccination au 0800/45 019.

Il y a 2 millions de personnes en Belgique qui sont âgées de 65 ans et plus. Elles vont toutes recevoir dans les semaines qui viennent une invitation papier et éventuellement aussi par SMS ou email.

Les personnes invitées ont pour l’instant un choix restreint de centres, qui ont été choisis en fonction de la proximité du lieu de résidence en fonction du code postal de la personne.