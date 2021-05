Vaccination: comment prouver que vous avez bien reçu vos doses de vaccin contre le Covid-19 ?

Un certificat sanitaire européen pour faciliter les voyages. L'idée commence à faire son chemin. Il permettrait aux voyageurs vaccinés de circuler plus librement. Oui mais voilà : comment prouver que vous avez bien reçu vos doses de vaccin contre le Covid-19? Y a-t-il des documents officiels qui l'attestent? Et ce coronapass sera-t-il bientôt d'application chez nous?

Les personnes qui reçoivent une première ou deuxième dose du vaccin contre le Covid-19 reçoivent pour seule preuve un petit papier cartonné sur lesquels sont indiqués nom, prénom, les dates d'injection de deux doses ainsi que le numéro du lot. "Avec ça, il n'y a personne qui va me croire", s'étonne une personne vaccinée interrogée brandissant le papier cartonné.

En réalité, il n'y a pas de document à ce stade qui atteste de votre statut vaccinal si ce n'est l'historique de vaccination que vous pouvez retrouver sur le site MaSanté.be. Valable en Wallonie et à Bruxelles. Sabine Stordeur, responsable du groupe de travail vaccination au micro de RTL INFO, détaille: "En allant dans l'onglet 'vaccination', chaque personne peut voir le nombre de doses qu'elle a reçu avec le nom du vaccin et le nom du numéro du lot. C'est la meilleure preuve que l'on puisse avoir." Il suffit alors d'imprimer ce document qui a la valeur la plus officielle pour l'instant en attendant peut-être un coronapass à la danoise.

Au Danemark, le coronapass atteste que le citoyen est immunisé contre le virus ce qui lui permet d'accéder à certains commerces ou participer à certains événements.

Chez nous, en Belgique, il n'est pas à l'ordre du jour. Alexander De Croo, Premier ministre, précise: "La première priorité, c'est de donner la possibilité à tout le monde de se faire vacciner. De mon point de vue, ce coronapass on pourra un jour l'utiliser mais qu'au moment où tout le monde a eu l'occasion de pouvoir se faire vacciner."

Au nveau européen, un certificat covid est déjà à l'étude. Il visera à faciliter les voyages en Europe à condition d'être certifié 'immunisé'. La phase pilote début ce vendredi dans plusieurs pays du continent. La Belgique en fait partie.