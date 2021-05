Vaccination dans le monde: où en est la Belgique par rapport aux autres pays?

Plus de 1,3 milliard de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans au moins 162 pays ou territoires du monde, dans une course à l'immunisation toujours menée par Israël, qui a déjà vacciné plus de 60% de sa population.



RAPPEL important avant la lecture du classement ci-dessous: les chiffres de la campagne de vaccination dépendent de différents facteurs dont le délai de livraison des entreprises pharmaceutiques qui produisent les vaccins, les priorités fixées par les différents gouvernements, le nombre d'habitants par pays, entre autres.

En raison de ces différents éléments, le chiffre sélectionné pour la comparaison est le pourcentage de couverture vaccinale de la population entière d'un pays. Le classement suivant prend donc en compte le pourcentage de personnes qui ont reçu au moins une dose de vaccin par rapport à l'ensemble de la population du pays.

CLASSEMENT*

Israël: 62,9 % de la population entière

Grande-Bretagne: 56%

Canada: 53%

Etats-Unis: 49%

Allemagne: 40%

BELGIQUE: 39% de la population entière (En ce qui concerne les personnes entièrement vaccinées, le chiffre est de 16%)

Espagne: 36%

Portugal: 36%

Italie: 36%

Pays-Bas: 36 %

France: 35%

Luxembourg: 35%

Maroc: 22%

Brésil: 20%

Turquie: 19 %

Inde: 11%

Russie: 11%

En volume, soit le nombre de doses administrées, ce sont les Etats-Unis qui font la course en tête, avec 165 millions de doses, devant l'Inde (156 millions de doses).

*Sources: Our world Data, autorités sanitaires - chiffres du 26/05 au 19/04/2021, et Sciensano pour la Belgique