Vaccination en Belgique: feu vert pour une 3e dose pour les personnes de plus de 85 ans

Le Conseil supérieur de la Santé donne son feu vert à l'administration d'une troisième dose d'un vaccin contre le coronavirus à tous les résidents de maisons de repos et à toutes les personnes de plus de 85 ans. Il appartient désormais au politique de trancher, rapportent Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen mardi.



Un groupe de travail au sein du conseil se penche déjà sur la question d'une troisième dose pour mieux protéger la population depuis un certain temps. Selon des sources politiques citées par les médias flamands, le Conseil supérieur de la Santé recommande effectivement une troisième injection pour les personnes en maison de repos. Mais de façon plus surprenante aussi, à toutes les personnes de plus de 85 ans. Dirk Ramaekers, président de la taskforce Vaccination, confirme ces recommandations du conseil. Mercredi matin, les différents ministres de la Santé devront trancher.