Vaccination en Belgique: l'Agence Fédérale des Médicaments publiera davantage d'informations à partir de la semaine prochaine

L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) élargira à partir de mardi prochain son bulletin hebdomadaire sur le nombre de vaccins contre le coronavirus livrés à la Belgique. Désormais sera non seulement indiqué le nombre de vaccins effectivement livrés dans les différentes régions du pays mais également le nombre total de vaccins disponibles, annonce vendredi la porte-parole de l'AFMPS, Ann Eeckhout.



Vendredi matin, il s'est avéré que le nombre de vaccins développés par AstraZeneca disponibles en Belgique, soit 290.000 doses, était bien plus élevé que ce qui était communiqué sur le site de l'AFMPS (67.200). La porte-parole reconnaît qu'une partie de ces vaccins est encore stockée de manière centralisée et n'a dès lors pas été incluse dans les statistiques. La distribution des vaccins se déroule selon les quotas fixés par la taskforce vaccination et est assez complexe sur le plan logistique. Publiés mardi, les nouveaux chiffres donneront un aperçu des vaccins livrés jusqu'à dimanche soir.