Vaccination en Wallonie: 10 nouveaux centres ouvriront leurs portes pour administrer la 3e dose "booster"

Le gouvernement wallon a décidé lundi de prolonger et renforcer les centres de vaccination jusque fin février prochain, afin d'augmenter le taux de couverture vaccinale, ainsi que de garantir une capacité suffisante des structures pour administrer la troisième dose "booster" aux personnes âgées, et bientôt à l'ensemble de la population.



Ainsi, dix nouveaux centres de vaccination ouvriront leurs portes progressivement à partir du 29 novembre. Les lieux qui accueilleront ces centres seront précisés très prochainement, a indiqué l'exécutif dans un communiqué. La capacité vaccinale des 22 centres actuellement ouverts sera augmentée par un élargissement de leurs horaires, du nombre de leurs lignes de vaccination et/ou de leurs jours d'ouverture. Les centres pourront ainsi être accessibles au public, selon les cas, jusqu'à six jours par semaine. Certains centres passeront également de 11 heures de vaccination par jour à 13 heures. En outre, quatorze nouvelles antennes mobiles de vaccination seront déployées. Elles viendront compléter les dix antennes qui tournent actuellement sur le territoire wallon et vaccinent les personnes au plus près de leur domicile. "En combinaison avec les gestes barrières (port du masque, aération des pièces, distances sociales, nettoyage des mains, etc.), la vaccination demeure la seule véritable option pour faire reculer cette pandémie", a souligné la ministre de la Santé Christie Morreale.