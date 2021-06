Vaccination: en Wallonie, la barre des 70% de vaccinés en 1re dose sera atteinte "cette semaine"

L'objectif d''administrer une première dose de vaccin à 70% de la population en âge d'être vaccinée sera atteint cette semaine en Wallonie, a assuré la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale, mardi, en commission du parlement wallon.



A l'heure actuelle, 67% de la population wallonne en âge d'être vaccinée a reçu une première dose et près de 39% sont totalement vaccinés. "Le but est toujours d'atteindre 70% de taux de couverture pour la première dose de vaccination et je peux vous annoncer que cet objectif sera atteint cette semaine", a expliqué la ministre aux différents parlementaires régionaux qui l'interrogeaient sur le sujet. "Mais ces 70%, c'est la base. Nous voulons aller plus loin pour réduire les risques au maximum", a-t-elle ajouté.

La barre des 70% de la population concernée vaccinée complètement, elle, devrait être atteinte en août. "Une nouvelle évaluation de la Task Force vaccination, datant du 17 juin, montre toutefois qu'en fonction de nouvelles livraisons d'Astra Zeneca - 640.000 doses ont été promises à la Belgique -, le délai pourrait être raccourci à la fin juillet ou au début août", a précisé Christie Morreale.

Cette dernière est enfin revenue sur l'ouverture éventuelle de la vaccination à la tranche 12-15 ans, une décision qui relève de la responsabilité de la Fédération Wallonie Bruxelles. "Les ministres de la Santé se sont ralliés à la ministre Linard, compétente pour cette catégorie d'âge, pour solliciter l'avis du Conseil supérieur de la Santé à propos de la vaccination des 12 - 15 ans. Cet avis est annoncé pour la fin du mois de juin au plus tard", a indiqué la ministre.