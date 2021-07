Vaccination - En Wallonie, la vaccination des 12-15 ans sera possible à partir de lundi

(Belga) En Wallonie, les jeunes de 12 à 15 ans désireux de se faire vacciner pourront venir accompagnés de leur(s) parent(s) dans les centres de vaccination à partir de lundi, le 12 juillet, a annoncé, mercredi soir, le cabinet de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale (PS).

Sur base d'un avis favorable du Conseil supérieur de la santé et de plusieurs experts scientifiques, les ministres de la Santé publique ont marqué leur accord à la vaccination de tous les jeunes de 12 à 15 ans, sur une base volontaire et sous réserve de l'accord parental (ou du tuteur légal). La vaccination sera effectuée avec le vaccin Pfizer/BioNTech, le seul à avoir reçu l'autorisation de l'Agence européenne des médicaments pour être administré à ce groupe d'âge. Selon le cabinet de Mme Morreale, des informations complémentaires et adaptées permettant à chacun de poser un choix éclairé et en parfaite conscience, sont actuellement rédigées en collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, instance compétente pour la vaccination des plus jeunes. Quelque 176.000 courriers seront envoyés début de la semaine prochaine aux familles concernées. Un code de vaccination y sera disponible et activable. Sur cette base, les prises de rendez-vous pourront se faire en ligne via le site www.jemevacine.be. Il sera aussi possible d'aller sur www.myhealthviewer.be pour activer le code de vaccination du/des jeune(s) à vacciner (via notamment son lecteur de carte d'identité) et prendre rendez-vous en ligne. Dès lundi, les personnes pourront aussi se rendre dans les centres de vaccination qui organisent des journées sans rendez-vous et bénéficier d'une vaccination rapide. A cet égard, les jeunes pourront également aller se faire vacciner au Sporting de Charleroi (uniquement la semaine du 11 au 17 juillet).Toutes ces journées sont référencées sur le site www.jemevaccine.be. Il sera enfin possible de prendre rendez-vous via le call center gratuit vaccination 0800/45.019.