Vaccination en Wallonie: les 65 ans et plus invités à se faire "rapidement" administrer la 3e dose

Les autorités wallonnes ont appelé lundi les personnes âgées à faire rapidement administrer leur troisième dose de vaccin contre le Covid-19.



"Vu que les contaminations de covid-19 sont actuellement en recrudescence, que l'immunité des personnes plus âgées vaccinées diminue quelques mois après l'administration du vaccin, que cette période automnale favorise la circulation du virus, les autorités wallonnes appellent aujourd'hui les personnes âgées de 65 ans et plus qui ont reçu une invitation pour une troisième dose 'booster/rappel' de vaccin contre le covid-19 à aller se faire vacciner le plus rapidement possible", ont indiqué lundi la Délégation générale Covid-19 du gouvernement wallon et le cabinet de la ministre de la Santé Christie Morreale (PS). Cette dose de rappel est actuellement proposée aux personnes âgées dont la dernière vaccination date de plusieurs mois (6 mois pour les vaccins Pfizer ou Moderna et 4 mois pour les vaccins Astra Zeneca ou Johnson & Johnson).

Concrètement, les personnes âgées de 65 ans et plus qui ont reçu leur convocation parce qu'elles sont dans les conditions pour recevoir une dose additionnelle avec le vaccin Pfizer, "sont vivement invitées à aller se faire vacciner sans délai" soit en prenant rendez-vous dans un centre de vaccination via le numéro d'appel gratuit 0800/45 019 ou sur le site www.jemevaccine.be; soit en se rendant, sans rendez-vous, dans une des antennes de vaccination mobiles qui circule actuellement en Wallonie.

Dans ce cas de figure, les personnes doivent se présenter avec leur invitation à la vaccination. Ces personnes peuvent également demander une vaccination via leur médecin généraliste. Les horaires et conditions d'accès sans rendez-vous des centres de vaccination ainsi que les horaires et dates de passage des antennes de vaccination sont disponibles sur www.jemevaccine.be.