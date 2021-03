Vaccination: peut-on se faire vacciner si on est allergique à certains produits?

Nous parlons vaccination ce midi dans ce RTL INFO Bienvenue. Lara Klotar, porte-parole de l’AVIQ, l’agence wallonne pour une vie de qualité, était présente sur le plateau du journal pour répondre à vos questions.

Anne et Marie nous ont contacté via le bouton orange Alertez-nous. Elles sont toutes les deux allergiques, l’une à la pénicilline et l’autre a fait une allergie au vaccin contre l’hépatite. Peuvent-elles se faire vacciner?

"Quand vous vous inscrivez à la vaccination, il y a un questionnaire de santé à remplir, explique Lara Klotar. Donc, il faut le remplir, le signaler. Si vraiment elles ont un doute, il faut qu’elles appellent le call-center qui est renforcé dès aujourd’hui pour signaler leur problème. Tous les conseils nécessaires leur seront donnés."