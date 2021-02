Vaccinés et pourtant testés positivement au coronavirus 10 jours plus tard: comment l'expliquer?

Le centre de crise, à travers son représentant Yves Van Laethem, a livré des explications par rapport à des résidents d'une maison de repos de Visé qui ont été testés positivement au coronavirus alors qu'ils avaient été vaccinés dix jours plus tôt.

Il faut faire la différence entre être porteur du virus et être malade à cause du virus. On peut être porteur du virus, et donc positif, sans être malade, sans développer de symptômes, commence Yves Van Laethem. Le vaccin est fabriqué d'abord pour éviter qu'on soit malade et accessoirement pour éviter qu'on soit porteur du microbe et qu'on le transmette, ajoute-t-il.

L'intensité de la protection concernant le "portage" est inconnue actuellement. On espère qu'elle sera la plus élevée possible, dit-il.

Par ailleurs, les études montrent qu'on a une bonne protection au virus après 12 jours. Or, dans la maison de repos cité, les tests ont été faits après 10 jours. Donc, "on est trop court", commente Yves Van Laethem.

L'intérêt maintenant sera surtout de voir si ces personnes vaccinées qui ont été testées positivement deviennent malades. Et si elles le deviennent, le seront-elles de manière intense.

Yves Van Laethem a également profité de ce moment pour rappeler qu'un vaccin ne consistait pas à injecter le virus mais bien un fragment inactif, l'objectif étant de duper le système immunitaire pour lui permettre de construire une défense contre le véritable virus.

Le centre de crise a également ajouté que l'ensemble des résidents des maisons de repos qui ont accepté la vaccination ont reçu la première dose. Il est important qu'ils reçoivent désormais la 2e dose qui viendra renforcer leur système immunitaire contre le virus. Aux environs de la fin de ce mois et du début du mois de mars, la situation immunitaire par rapport à Covid-19 devrait être bonne.