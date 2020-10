Coronavirus en Belgique: "On s'attend à dépasser le cap des 20.000 cas par jour", indique Yves Van Laethem

Si le taux d'infection au coronavirus est toujours le plus marqué chez les jeunes, la forte augmentation du nombre de cas parmi les plus de 70 et 90 ans suscite l'inquiétude, a indiqué Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral lors du point presse de vendredi du Centre de crise. Bruxelles et la Wallonie sont actuellement les régions les plus touchées par le virus en Europe.

Plus de 10.000 nouvelles infections ont été constatées en moyenne durant les 7 derniers jours. On s'attend au cours de la semaine prochaine à dépasser le cap des 20.000 nouveaux cas par jour. En pratique, cela signifie que plus de 1% des Belges seraient contagieux à tout moment", a indiqué le porte-parole Yves Van Laethem lors de la conférence de presse du Centre de crise.

Ce taux d'infection est plus marqué chez les gens âgés entre 20 et 30 ans. "Mais on voit que l'on a une augmentation dans les tranches d'âge plus âgées. La moitié des cas a plus de 37 ans. Cependant, ce qui nous inquiète le plus, ce sont les fortes augmentations constatées dans les tranches d'âge de plus de 70 ans et de plus de 90 ans", a souligné le porte-parole interfédéral.

Chez les plus de 70 ans, on a un doublement chaque semaine et les plus de 90 ans connaissent un doublement chaque 5 jours. Ces personnes sont considérées comme à risques face au Covid-19.

C'est nous qui sommes à la barre

Les plus fortes hausses se sont désormais déplacées en Flandre. En nombre absolu, c'est toutefois à Bruxelles et dans les provinces de Hainaut et Bruxelles.

Les différents gouvernements du pays se sont accordés durant la nuit sur une série de nouvelles mesures qui restreignent un peu plus les possibilités de proximité physique. Elles seront d'application dès ce vendredi et jusqu'au 19 novembre.

"Ce matin, le gouvernement a communiqué des mesures complémentaires mais comme l'a dit le Premier ministre, c'est nous qui sommes à la barre. C'est nous qui devons infléchir le cour du grand bateau Belgique. Tout ceci en appliquant les principes simples de garder une distance entre nous, de porter le masque quand c'est nécessaire et de n'avoir qu'un seul contact étroit par personne. Permettant de garder le plus longtemps possible nos entreprises et nos écoles ouvertes, de garder dans une certaine sécurité la santé de nos aînés et d'épargner les professionnels de santé qui sont tous en première ligne dans la lutte actuelle", a insisté l'infectiologue.

Les 6 règles d'or ont été rappelées. Le porte-parole l'a martelé: la prudence est de mise, chacun a un rôle à jouer dans cette lutte contre le virus. "La semaine qui est devant nous sera cruciale pour déterminer si on avons réussi à sauvegarder la capacité hospitalière. 'Qui reste à la maison peut sauver des vies'. Nous ne l'avons pas inventé, c'est un slogan qui avait été promu lors de la grippe espagnole, il y a 100 ans", a-t-il indiqué.

