Vanessa et Dany vivent un CALVAIRE après l'achat d'une maison bourrée de vices cachés: "La mérule s'est propagée dans toutes les pièces" (vidéo)

Un couple vit un véritable enfer après avoir acheté une maison. Vanessa et Dany n'avaient pas conscience de l'étendue des travaux.

Il y a cinq ans, Vanessa et Dany ont acheté une maison. Mais ils ignoraient qu'elle avait de nombreux vices cachés. "La mérule s'est propagée partout, dans toutes les pièces. L'expert immobilier est venu avec des caméras thermiques pour voir ce qui se passait derrière chaque cloison. Pour notre expert, qui était assez habitué à ce genre de cas, a dit que c'était une vision d'horreur pour lui. Et là, oui, j'ai eu l'impression que mon monde s'écroulait", confie Vanessa.



"Il a camouflé en mettant des bâches en plastique, ce qui camouflait non seulement la mérule, mais aussi l'odeur. Il a recouvert ça avec des plaques de gyproc et il a replafonné. Non seulement, il a joué avec nos vies au niveau de la mérule, mais, en plus, la maison aurait pu prendre feu, car l'électricité n'est absolument pas conforme", précise-t-elle.

Le couple a traîné le vendeur devant les tribunaux, car le dialogue semblait impossible. L'homme a tout nié en bloc malgré les expertises et les preuves évidentes, mais le couple a remporté le procès. Le vendeur a été condamné, mais il n'a toujours pas remboursé Vanessa et Dany.



