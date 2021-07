Variant Delta et nouvelles mesures en Espagne et au Portugal: les Belges doivent-ils s’inquiéter pour leurs vacances?

Les contaminations au coronavirus repartent à la hausse, sous l'effet du variant Delta dans plusieurs pays européens, ce qui conduit les autorités à prendre de nouvelles mesures alors que la saison touristique vient de démarrer. Catherine Linard, géographe de la Santé de l'université de Namur, a été interrogée dans la matinale de Bel RTL. Et elle relativise pour l’instant ces chiffres des cas, même s’il faudra, dit-elle, rester vigilant et suivre la situation dans les hôpitaux.

Le risque que d’autres destinations de vacances passent à l’orange ou au rouge existe, pour Catherine Linard. Et cela n’impliquera pas forcément une interdiction formelle de voyager mais "il faudra faire attention sur place, car il y aura peut-être des restrictions et puis ce qui est surtout important c’est de respecter les procédures et notamment la quarantaine au retour".

Est-ce qu’on doit relativiser ces chiffres des cas positifs qu’on voit un peu partout en Europe ? Est-ce que cela peut s’expliquer par le fait qu’il y ait plus de tests effectués en raison des départs en vacances ?

"Je pense qu’en Espagne, il y a un réel rebond dans le nombre de cas. Pour la Belgique, pour l’instant on voit une légère augmentation mais là effectivement ce serait dû au nombre de tests qui a assez fortement augmenté ces derniers jours avec les départs en vacances et le taux de positivité reste assez bas."

"Par contre, là où il faut relativiser, et notamment aussi en Espagne, c’est que la courbe des hospitalisations n’augmente pas encore", estime la géographe de la Santé : "On sait qu’il y a toujours un décalage temporel, donc il va falloir surveiller dans les prochains jours et les prochaines semaines mais on espère que cette courbe des hospitalisations ne suivra pas celle des cas. Vu que la population à risques est vaccinée, cela pourrait tout à fait être le cas".