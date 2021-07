Variant Delta, majoritaire en Belgique: faudra-t-il prendre de nouvelles mesures? La réponse du ministre bruxellois de la Santé

Alain Maron était l’invité de la matinale de Bel RTL. Au micro de Fabrice Grosfilley, le ministre bruxellois de la Santé, a commenté les derniers chiffres des contaminations au coronavirus qui repartent légèrement à la hausse ces derniers jours.



Le ministre de la Santé a indiqué que l’augmentation des contaminations, liée au variant Delta, est un petit peu inquiétante. Ce variant est désormais majoritaire dans les contaminations en Belgique depuis quelques jours et cela va continuer car il est plus contagieux. "Il faut rester vigilant sur les chiffres d’hospitalisation. Heureusement, ceux-ci restent très bas. C’est sans doute l’effet des mesures de prévention, mais surtout de la vaccination", a précisé Alain Maron.



Pas question pour le moment d’envisager de prendre de nouvelles mesures de restrictions, comme au Portugal et en Espagne. Mais "il faudra rester vigilant sur l’évolution de la circulation du virus et son impact sur la santé de la population. Si les hôpitaux devaient à nouveau commencer à se remplir, alors bien entendu on devrait repartir sur un cycle de mesures mais nous n’en sommes pas là du tout à ce stade". Et pour le ministre, le rempart, "ce qui nous aide à ne pas aller dans cette direction, c’est essentiellement la vaccination".