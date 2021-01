Variant sud-africain du coronavirus: les trois informations à retenir selon Yves Van Laethem

Le variant sud-africain du coronavirus a été détecté dans une école d'Arlon cette semaine. Il y a quelques jours, le variant avait été détecté à Ostende. Que sait-on de cette mutation du covid-19? Notre journaliste Simon François a posé la question au porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus dans le RTL INFO 19H.

D'après Yves Van Laethem, il y a trois informations principales à retenir sur le variant sud-africain pour l'instant.

La première concerne sa capacité de propagation. "Un, il se transmet plus fréquemment que l'ancien virus que l'on connait tous bien, si l'on peut dire. Un peu comme le variant anglais", a indiqué le porte-parole.

Deuxième élément: Yves Van Laethem a indiqué qu'on "n'a aucune preuve qu'il est plus virulent, plus agressif".

"Trois, on sait qu'il demande un peu plus d'effort à notre immunité, entre autres à celle qui est induite par la vaccination, pour qu'il soit détruit, neutralisé. Mais on sait que les vaccins actuels sur ARN messager fonctionnent sur ce type de virus", a conclu le porte-parole interfédéral.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE : où en est l’épidémie ce 30 janvier?