Variant indien détecté en Belgique: "Très probable que le vaccin sera efficace contre ce variant", assure cet expert

Vingt étudiants en provenance d'Inde et en formation en soins infirmiers à Alost et Louvain ont contracté le variant indien du coronavirus. Ils sont en quarantaine stricte depuis leur arrivée en Belgique.

Au départ, 43 étudiants ont réalisé un test PCR dans leur pays avant de prendre l'avion puis un test rapide à leur arrivée à l'aéroport Charles-de-Gaulle à Paris le 12 avril. Le résultat était tout d'abord négatif. De l'aéroport, ils se sont ensuite rendus en autocar en Belgique: un groupe s'est arrêté à Alost et l'autre à Leuven. Pour respecter les règles en Belgique, ils se sont mis tous en quarantaine et se sont fait tester à nouveau le 17 avril. Les premiers étudiants sont malades. Vingt d'entre eux sont actuellement infectés par le variant indien.

Les vaccins pourront-il être efficaces face à ce variant? La question a été posée à Hans-Willem Snoeck, professeur en microbiologie et immunologie à l’Université de Columbia (USA), dans l'émission C'est pas tous les jours dimanche.

"On ne sait pas s'il pourra l'éliminer, mais il est très probable que le vaccin sera efficace contre ce variant. Dans le pire des cas, il ne pas prévenir toute la maladie, mais il va prévenir la maladie sérieuse et l'admission aux soins intensifs. C'est ce qu'on prévoit, et c'est aussi le cas avec les autres variants", explique Hans-Willem Snoeck. "A l'exception de l'Astrazeneca face au variant sud-africain, mais c'était une étude très limitée. Mise à part ça, les autres vaccins ont une très bonne efficacité contre les variants en ce moment. Cela ne veut pas dire qu'il ne faudra pas un vaccin additionnel. Dans un an, il y aura un vaccin spécifique pour les variants les plus contagieux. Il faut continuer à vacciner."

Les vaccins vont donc selon lui permettre d'endiguer les différents variants existants et ceux qui pourraient faire leur apparition. "Si on vaccine et si on atteint l'immunité collective, ce problème va disparaître largement. Cette maladie ne va pas disparaître complètement. C'est un virus qui a des réservoirs chez les animaux et donc peut revenir parmi les êtres humains. Mais la vaccination prévient les variants. Moins le virus circule, moins il y aura de variants. Il est essentiel de faire une campagne mondiale de vaccination."