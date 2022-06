Variole du singe: quelque 77 personnes infectées en Belgique, la totalité des cas concernent des hommes

Quelque 77 cas confirmés et un cas possible de variole du singe ont été enregistrés jusqu'à présent dans notre pays. C'est ce qu'a annoncé Sciensano mercredi. La semaine passée, l'Institut de santé avait signalé 52 cas confirmés.



La totalité des cas concernent des hommes dont l'âge varie entre 20 et 62 ans. Au total, 43 cas sont recensés en Flandre, 28 à Bruxelles et 7 en Wallonie.