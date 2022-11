Vaste opération policière dans le milieu des motards en Belgique: 20 perquisitions et 16 interpellations

La police judiciaire fédérale de Liège a mené une opération d'envergure jeudi matin dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, elle visait plus précisément une "bande criminelle de motards", Vakeso Drom MC. Plus de 200 policiers ont mené une vingtaine de perquisitions et procédé à l'interpellation de 16 personnes, indique le procureur du Roi de Liège.

Plusieurs membres du groupe sont suspectés de faits de proxénétisme, de coups et blessures, d'extorsion, de menaces et de détention d'armes dans le cadre d'une association de malfaiteurs.

L'opération a été menée par la PJF de Liège, en partenariat avec celles de Charleroi et du Brabant wallon, où était déjà installée la bande de motards. Outre plus de 200 policiers, elle a nécessité le soutien des unités spéciales, du peloton anti-banditisme de la zone de police de Liège, de la DCA de Liège, du SEDEE et l'appui canin de la police fédérale.

Les vingt perquisitions ont eu lieu dans la province de Liège, la région de Charleroi et le Brabant wallon.