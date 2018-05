Vaut-il mieux louer plutôt qu’acheter sa voiture? Un leasing pour une centaine d'euros par mois est désormais possible

Ce soir, le magazine Coûte que coûte sera consacré aux voitures de société. Leur nombre exact est impossible à estimer, mais elles pourraient être 600.000, soit environ 10% du parc automobile belge.

Depuis 2015, grâce à la formule de leasing opérationnel, ce type de véhicule est d’ailleurs aussi devenu accessible aux particuliers.





La Belgique, LE pays de la voiture de société

Avec 290.000 nouvelles voitures immatriculées en leasing l’an dernier, soit 3% de plus en un an, la Belgique est bien le pays de la voiture de société. Mais cette formule est aujourd’hui accessible aux particuliers. En Belgique, les consommateurs l’ont découverte lors de quelques actions coup de poing : une voiture mise en avant dans un folder, ou dans l’entrée d’une grande surface.

Mené par des sociétés de leasing ou des constructeurs, ces actions sont éphémères. En France, par contre, un distributeur multimarques en a fait son modèle.





Une formule qui intrigue

Dans un centre commercial, une voiture au milieu de l’allée attire tous les regards.

Et pour cause : elle a un prix incroyable : 179 euros. Louer sa voiture sur deux ans pour 179 euros par mois plutôt que de l’acheter ? La formule intrigue les passants du centre commercial venus faire leurs courses.



Pascal et Corine découvrent que la Fiat exposée est un produit d’appel. Le vendeur a tout un catalogue de voitures à louer. Pas moins de 20 marques, plus de 60 modèles. Mais la location privée permet-elle vraiment de faire des économies ? Vaut-il mieux louer plutôt qu’acheter sa voiture ?



Réponse ce soir à 19 heures 45 sur RTL-TVI.